美10年期公債殖利率急速竄升至1.5％以上，破S&P500成分股之1.5％股息殖利率，吸引力降低而引發市場拋售美股，連帶影響亞股市場情緒。凱基投顧認為，殖利率走升對股市通常是長多短空，因這通常意味景氣復甦更加明確、企業獲利動能持續改善，帶動市場上修企業獲利預估值，由此將支撐股市維持多頭格局。

本次美債殖利率走升的催化劑，主要來自歐美經濟即將解封的期待，連帶推升市場對通膨增溫的預期，然而，殖利率走升卻也容易對股市造成短期的波動，主因市場需要消化利率走升環境下對股市評價調整的壓力。儘管如此，殖利率走升通常印證景氣已從谷底翻揚階段開始步入中期，這個階段將伴隨通膨增溫與利率上揚。

因此，凱基投顧認為，台股投資可加碼經濟解封的受惠股與受惠於通膨增溫的周期性類股，前者包含餐飲、紡織與製鞋、旅館、航空、汽車、原油、航空、旅行社、商用健身房、賭場、精品店的各項受惠產業。週期性類股則涵蓋原物料、能源、面板、記憶體、被動元件等。此外，在市場利率走升的環境下，高殖利率成分股亦容易成為資金布局的重點。

美股方面，疫情期間因政府實施巨額的紓困方案，經濟失衡現象（如私人部門負債遽增）並未發生，且因經濟封鎖無處消費，美國人民的超額儲蓄已大幅累積1.6兆美元。凱基投顧認為，一旦疫情結束，經濟復甦將快速而強勁。然強勁的景氣復甦將伴隨通膨上揚與殖利率走高，預期未來股市的波動將加劇，而類股輪動將更加明顯。

由於金融市場已經一定程度反應下半年開始的經濟復甦，未來12個月股市的漲幅將遠不如過去12個月，但目前仍未到看壞股市的時候。在經濟重啟行情下，凱基投顧重申，看好非美股市將會優於美國股市，並且看好價值股優於成長股、循環股優於防禦股。

(工商 )