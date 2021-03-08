彰化銀行公布，2月合併稅前盈餘6.65億元，累計今年前2月的合併稅前盈餘15.49億元，累計今年前二月的合併稅前每股盈餘（EPS）為0.15元，累計今年前2月的合併稅後盈餘12.79億元，累計今年前二月的合併稅後每股盈餘（EPS）為0.12元。

玉山金控2月獲利13.3億元 前兩月每股盈餘0.26元
麗清2月營收5.03億元 創同期新高

(工商 )

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