彰化銀行公布，2月合併稅前盈餘6.65億元，累計今年前2月的合併稅前盈餘15.49億元，累計今年前二月的合併稅前每股盈餘（EPS）為0.15元，累計今年前2月的合併稅後盈餘12.79億元，累計今年前二月的合併稅後每股盈餘（EPS）為0.12元。

(工商 )