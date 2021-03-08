目前新竹、苗栗及臺中地區主要供水水庫蓄水率已低於兩成且持續下降，為此，旱災中央災害應變中心仍持續辦理抗旱因應作為辦理情形，包含地下水井整備啟用復抽、水庫出水量管制、跨區域調度支援，以及研擬埤塘、伏流水及海淡水等新增水源等，並為進一步提升節水力道及延長水庫供水期程，宣布新竹、苗栗、台中（含北彰化地區），減壓時段由原本夜間10時至隔日6時擴大為全日實施，另每月用水量1,000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者節水率由減量供水10％提升至20％，並加強監控高地、管末地區供水情形，即時提供水車及供水站，以減緩減壓供水影響。

面對未來可能更為險峻的抗旱挑戰，台水配合節水強度逐漸加大加強相關應變措施及滾動調整各地區自來水載水點開放時間，公布於本公司「抗旱專區」，希望在各標的用水影響最小的原則下，提高總節水成效。

台水已整備完成送水車及臨時供水站，在擴大減壓供水時段如造成用戶用水不便，可撥1910免付費電話洽詢，也呼籲大家共體時艱節約用水，將水資源做最有效利用，一起攜手抗旱。有關抗旱最新宣導事項，將於平面媒體發布訊息，用戶亦可進入台水公司網站「抗旱專區」

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