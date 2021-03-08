《日蝕遊戲》主要演員左起蔡力允、袁艾菲、楚宣、藍葦華、李之勤出席殺青宴。（民視提供）

《日蝕遊戲》演員群出席殺青宴。（民視提供）

民視金鐘社會寫實劇《日蝕遊戲》日前辦感恩殺青宴，雷洪、楚宣、藍葦華、李之勤、袁艾菲、張銘杰、梁佑南與女兒方琦等演員皆出席，女主角楚宣抱病現身，她說前一天可能太興奮了，結果得了腸胃炎，殺青宴現場只能看著美食乾瞪眼。她說雖然戲劇殺青一段時間，但看到大家拍攝的回憶都湧上心頭。

《日蝕遊戲》揭露女性為擠身上流社會的秘辛，以階級分化下的「女性困境」為主題，呈現上流社會的豪奢、鬥爭生活，主題圍繞在上流社會間，「貴婦團爭議」、「企業掏空」及「職場女性被迫回歸家庭」等議題，以女性視角呈現社會樣貌，宛如台版影集《上流戰爭》。楚宣挑大樑演出為了丈夫職場生涯放棄自己工作的女主角，她表示，跟著角色起起伏伏好像過了別人的人生一樣，她自招開拍前的讀本會議就已經聲淚俱下，自己也被自己的反應嚇到。她尤其對搭檔演出的金鐘視帝藍葦華讚譽有加，直誇他真的是超級專業演員，跟他同場飆戲非常過癮。

藍葦華則誇楚宣根本看不出來是第一次拍金鐘劇，對戲起來超級專業，讚她八點檔演員就是實力派代表，讓楚宣忍不住制止：「不要再誇了，等等跟我領500。」

首次挑戰反派的李之勤表示，演出過程真的太過癮了，除了眼神咄咄逼人，舉手投足都要很優雅，一度看劇本都忍不住替被害者感到心酸。劇中常常受欺侮的袁艾菲表示，每一次演「何沛容」時，都很捨不得這個角色，在殺青宴上談到拍攝的點滴還忍不住熱淚盈眶，她說觀眾屆時看劇時，應該會像她一樣，很想給何沛容一個擁抱，因為她相信在這個世界的一個角落，一定也有這樣的人生活著，所以她才會一看到劇本就答應要演出。

(中時 )