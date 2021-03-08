新北市深坑區「雲鄉山莊」40多年來必須靠抽水馬達打水使用，住戶需額外負擔電費、管線維修、自來水耗損等費用。（里長李傳震提供／葉書宏新北傳真）

新北市深坑區「雲鄉山莊」40多年來必須靠抽水馬達打水使用，住戶需額外負擔電費、管線維修、自來水耗損等費用。（里長李傳震提供／葉書宏新北傳真）

新北市深坑區「雲鄉山莊」40多年來必須靠抽水馬達打水使用，住戶需額外負擔電費、管線維修、自來水耗損等費用，市府擬興建蓄水池解決民眾困擾。（新北市水利局提供／葉書宏新北傳真）

新北市深坑區「雲鄉山莊」40多年來必須靠抽水馬達打水使用，住戶需額外負擔電費、管線維修、自來水耗損等費用，市府擬興建蓄水池解決民眾困擾。（新北市水利局提供／葉書宏新北傳真）

新北市深坑區「雲鄉山莊」40多年來必須靠抽水馬達打水使用，住戶除了需額外負擔電費、管線維修外，每2個月還有1萬5000噸自來水耗損，不僅浪費水資源更危及住戶安全，當地里長陳情14年來終獲得改善，市府擬採興建蓄水池方式解決民眾抽水困擾，預計今年下半年動工。

當地昇高里長李傳震說，「雲鄉山莊」有508戶，40多年來靠抽水馬達打水送至各戶使用，住戶需分擔每2個月約6萬元電費、馬達、管線維修費用，此外，每2個月每戶需多分擔30度的水費，等同於約1萬5000噸自來水耗損，除了水資源浪費外，這些水潛藏於地底才是危機。

「曾有住戶地底被淘空約1米深！」李傳震說，曾有住戶反映住家漏水，開挖後才發現地底早已被淘空，所幸及時開挖不然後果不堪設想。14年來不斷向市議員金中玉、立委羅明才、區公所、市府陳情，終於獲得回應。

李傳震說，興建蓄水池涉及到用地取得，土地分屬於國有財產署以及澎湖縣望安鄉公所，區長黃美華透過人脈直接找到澎湖望安鄉公所，並說服消防蓄水池的重要性才完成用地無償撥用，也相當感謝中央政府協助。

市議員金中玉表示，興建蓄水池最大困難在於用地取得，部分土地屬於國有財產署及澎湖縣望安鄉公所，所幸經各方協調，相關單位願意借用土地，蓄水池不僅可以提供民生使用亦可保障民眾安全。

水利局表示，經由中央、地方政府共出資8成、民眾自行負擔2成的方式，中央的8成經費中央占52％、市府28％，委託台灣自來水公司辦理社區內老舊自來水設備管線汰換工程。

此外，蓄水池正由市府及水公司協助辦理土地同意使用等相關作業中，工程經費約6259萬元，水公司預計6月底前完成設計，待用地取得作業完成，預計今年下半年施工、明年完工。

水利局也指出，全市自來水普及率已達97.9％，部分偏高、偏遠地區無法完成自來水，主因地勢較高、幅員廣闊、住宅分散、自來水管線未到達、延管設置成本越來越高及土地取得困難等因素。

對於輸送水壓無法到達之處，在向水利署申請補助經費後設置延管。完全無法延管或延管成本過高之處，則逐年編列預算進行偏遠地區簡易自來水設備新設暨維護改善工程，希望落實照顧偏遠地區民眾用水需求與用水安全。

(中時 )