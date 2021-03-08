民進黨立委邱志偉的岡山服務處主任陳慶鴻，將爭取代表民進黨參加2022年高雄市第三選區議員選舉，目前，陳慶鴻已經開始拜會在地仕紳及爭取基層選民的認同。陳慶鴻說，希望有機會代表民進黨參選市議員，為大岡山地區發聲。

邱志偉表示，十年前到北高雄參選立委後，陳慶鴻就是最得力的助手，他在立法院開議期間分身乏術，地方事務大多都交由慶鴻協助，許多地方建設協調及會勘，陳慶鴻都親自主持，從中央到地方部會局處，都盡力排除困難促成建設，這10年間大岡山地區有截然不同的風貌，陳慶鴻功不可沒。

邱志偉說，陳慶鴻是最資深的新人。邱志偉表示，立委工作與議員合作密切，民進黨在大岡山（岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安）選區議員從多數變少數後，協助民進黨爭取更多選民支持，從少數回到多數是他責無旁貸的責任，因此在審慎思考後，決定推出在地服務久、地方事務熟悉的服務處主任陳慶鴻投入議員選戰。

陳慶鴻說，為民服務的工作從做中學，十多年來挫折不斷，卻也成長不少，獲得邱志偉的推薦讓他感覺肩膀的責任更重，對於大岡山地區的建設爭取有更強烈的使命感，目前已經開始勤跑基層，爭取更多選民的支持，也將會努力跨過民進黨提名議員候選人的門檻。

(中時 )