經濟部今年再度與美國在台協會（AIT）攜手合作，引進美國國務院「女性創業學院計畫」（Academy for Women Entrepreneurs，AWE），並於8日舉行啟動儀式，由經濟部部長王美花及美國在台協會處長酈英傑共同宣布女性創業學院計畫正式啟動。

從2019年起，美國積極推動女力經濟賦權，提倡「女性全球發展與繁榮倡議」（W-GDP），並與經濟部、外交部攜手合作辦理首屆「女力經濟賦權高峰會」，藉此機會，讓全球看見臺灣女性的力量。

「女性創業學院計畫」今日首次啟動，王美花部長特別於致詞中表示，「我國女性創業在全球表現亮眼，這次引進女性創業學院計畫，期待可以再藉此凝聚女性力量，為臺灣女性新創企業帶來銜接美國及世界的機會，成為推動全球經濟的新量能，一同為女性企業共譜美好未來。」

酈英傑處長亦指出，「我今天特別驕傲能向大家宣布，臺灣將首次加入美國發起的女性創業學院計畫。女性創業學院計畫涵蓋強化美臺經濟與商業合作，並推廣語言學習的目標。」酈處長也強調：「現在是美臺關係最重要的時刻，而美臺合作中最重要的一項工作，就是攜手推動亞太區域女性賦權。」

「女性創業學院計畫」為我國女性新創企業提供培訓機會，除了提供線上免費創業課程（Dream Builder學習平台），亦將邀請女性企業領袖代表及女創團體代表擔任在地召集人及業師，於北、中、南舉辦六場次實地場域參訪及經驗交流活動，徵選至少90位女性初創及新創企業。

經濟部為建構女性創業友善環境，自2013年起開辦女性創業飛雁計畫，累積多年能量扶植我國女性企業，針對不同發展階段的女創業者提供客製化輔導機制，累計輔導超過1萬名女性創業，總投資金額超過新臺幣18億元。

2019年女性創業飛雁計畫成立「女性創業加速器」，在業師的陪伴輔導下，協助女性新創企業加速對接資金及市場。而今年首次參與「女性創業學院計畫」的學員，未來亦可持續銜接加速器輔導，藉由各階段資源的緊密串連，提高創業成功機會。

(工商 )