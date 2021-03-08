美國房市交投活絡，疫情期間，消費者居家時間變長，利用政府補助金修繕房屋意願變強，電動工具需求增溫，精密齒輪大廠鈞興-KY也受益，8日公布，2月及前二月合併營收雙創同期新高，訂單能見度至少3、4個月。

鈞興因電動工具及園林工具客戶拉貨強勁，2月合併營收2.01億元，年增幅達140.38％，創同期新高；前2月合併營收4.87億元，年成長129.31％。鈞興表示，受惠美國DIY居家裝修市場需求居高不下，帶動電動工具及園林工具需求，加上縫紉機應用領域需求也同步回升下，是鈞興2月精密五金件、全鋼傘齒、粉末冶金齒輪等產品銷售分別年成長288.49％、272.85％、93.75％的主因。

鈞興表示，美國政府積極推出諸多措施刺激經濟復甦，加上美國房貸利率處於歷史低點等利多，美國房市景氣好轉，民眾居家修繕商機需求提升，創造鈞興電動工具品牌大廠客戶備貨力道持續火熱，目前訂單能見度維持三～四個月。鈞興客戶共同研發新款的電動工具應用的齒輪箱、精密五金件的高扭力電動工具三件套組等新系列上市，有助於創造新一波銷售。鈞興積極開拓自有專利諧波減速器應用在工業自動化領域，並將諧波減速器導入電動助力自行車中置電機應用，增添未來營運成長動能。

鈞興指出，鈞興因應中美貿易戰、疫情等因素，啟動分散生產基地計畫，斥資在越南建廠預計2021年第二季完工投入量產，完成投入生產。同時為拉高接單生產競爭利基，也在台灣設研發中心。

(工商 )