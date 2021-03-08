地表最狂炒飯店菜單曝 顧客傻眼：選擇障礙噴發

一般到小吃店用餐，選好菜色打包帶走，但如果遇到品項多達400樣口味菜單，民眾是否面臨選擇性障礙的困境呢?位在北市臨沂街巷弄裡，有家超狂炒飯店菜單曝光，網友笑稱像是聯考榜單。
打蛋再放入白飯，大火快炒、甩鍋，不到2分鐘時間，炒飯就大功告成。菜單、榜單傻傻分不清楚，《中時新聞網》記者實際前往炒飯店，用餐時間人潮絡繹不絕，民眾左看、右看菜單，搞得一頭霧水陷入困境，不知該如何抉擇?
瞧瞧菜單種類，炒飯、炒麵、烏龍麵等8大品項，老闆像是魔術師，口味應有盡有，光炒飯類就多達216種，總品項更是突破400項。面對千變萬化的品項，有客人向我們透露，曾和朋友站在菜單前10分鐘，還不知要吃什麼?
從事餐飲業將近30年的黃老闆娘，後來轉型改賣炒飯，開業11年依照經驗增添口味，更推出客製化隱藏版菜單。外界好奇菜單發想從何而來？老闆娘表示，本來沒那麼多種，做久了慢慢增加上去，但從未算過有幾種口味。
浮誇菜單曝光後，立刻引網熱議討論，琳琅滿目菜單品項雖千變萬化，但面對有選擇性障礙的顧客，還沒品嚐美食前，恐怕就先搞得頭昏眼花。
(中時新聞網)
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