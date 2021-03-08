大陸多地近年掀起半導體投資熱潮，但也同時出現不少爛尾項目。大陸工信部部長肖亞慶8日對此表示，在發展新興的戰略產業時，不能盲目重複建設，也要防止一哄而起，應該要按照市場化、法治化規律有序發展。

中國網報導，肖亞慶8日下午出席全國人大「部長通道」記者會，並做上述表示。當談及推動製造業實現高品質發展時，肖亞慶表示，一方面是完善產業鏈、彌補不足之處。二是提升智慧化、綠色化，使得製造業水準在原有基礎上進一步提升。三是供給側改革，要對傳統行業進行技術改革，實行現代化技術改造。

他並稱，要發展新興的戰略產業，比如5G和通訊設備的晶片。強調新產業發展不能盲目重複建設，也要防止一哄而起。此外，還要特別鼓勵集群發展，鼓勵發展龍頭企業和領軍企業。

在5G網路發展上，肖亞慶稱，「十四五」期間將建成系統完備的5G網路，在網速提升、網路覆蓋等方面取得更大進步，同時不斷豐富垂直應用，並進一步擴大數位經濟消費。

(工商 )