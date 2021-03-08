河岸二十音樂祭「西門慶與紅樓夢」25日起開唱。（河岸留言提供）

西門紅樓的河岸留言Riverside展演館，為了慶祝成立滿20年，將於25日起舉辦河岸二十音樂祭「西門慶與紅樓夢」，屆時將西門紅樓街區分為六舞台，將會有雷光夏、江美琪、四分衛等90組音樂人陪聽眾連嗨4天。對於重返河岸留言開唱，江美琪回憶舉辦專輯「我們都是一朵花」專場時就在大河岸演出，是熱鬧又溫馨的氛圍。她很開心在這裡認識許多玩音樂的朋友，期待這次的音樂派對能讓樂迷們好好享受。

雷光夏則認為公館河岸就像家給人的感受，「來聽音樂的觀眾都是特別親密的，在小河岸裡頭搞怪、做各種實驗都是可以的。」雷光夏這次希望帶大家進入回憶的幽暗小徑，找到遺失在過去的那本日記。

近期開始活躍的阿卡團，「尷尬美聲」成員人數眾多以梁心頤、王若琳、王大文、倪安東為主要成員，梁心頤分享每一次的表演組合都不太一樣，造型也百變。目前除了辦過聖誕主題、90年代復古趴、嬉皮邪教、還透過舞台設計及道具帶觀眾到海底世界聽歌。全團配合度相當高，倪安東甚至曾被說服穿著粉紅亮片裙演唱〈Barbie Girl〉。

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