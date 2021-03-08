婆婆要求媳婦每月要給她1萬合理嗎？一名女網友發文表示，自從公公過世後，婆婆認為自己會被拋棄，除了要求3個兒女每月要給她2萬元，就連媳婦也要給1萬元，當他向丈夫抱怨此事時，沒想到竟然被老公打槍說：「有什麼理由不給？」讓她相當傻眼。

原PO在臉書《靠北婚姻2.0》發文表示，她跟丈夫結婚後，原本公婆都對她挺好的，直到我公公過世後，婆婆卻認為自己要被拋棄，就要求3個兒女每個月要給她2萬元，媳婦也要給1萬元，儘管認為此要求不合理，但丈夫卻認為拿錢給婆婆理所當然。

原PO表示，她跟丈夫討論此事時，對方卻回她「你嫁過來吃我家米用我家水電住我家，有什麼理由不給的嗎？」此話一出也讓原PO內心相當不平衡，認為她的父母同樣把她拉拔長大，那反過來說，她應該也要給自己的父母生活費「想請問大家遇到這種事情該怎麼溝通？」

貼文一出立刻引起網友熱議「妳給婆婆1萬，那麼妳老公也應該給妳爸媽1萬」、「又是一則孝子跟好老公只能擇一扮演的情節」、「叫他拿同等的價格給妳媽媽，這樣才公平」、「老公給了，為什麼媳婦還要給？」、「如果我是妳老公，我會以老婆的名義出那1萬元，這樣不就可以圓滿解決，也不會傷了一家人的和氣」。也有人幫原PO說話表示「那妳老公用妳，也叫他給使用費啊！」。

(中時新聞網)