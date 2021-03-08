S Hotel與冠軍牛肉麵－皇家傳承、冠軍阿玉水餃合作，增加飲食的多元性。（S Hotel提供）

S Hotel防疫套餐。（S Hotel提供）

S Hotel防疫2.0住房專案，讓入住房客體驗療癒的綠色植栽15天培養計畫。（S Hotel提供）

近期疫情趨緩，歸國旅客對於防疫飯店的服務更加講究。S Hotel現推出「防疫飯店2.0升級版」，結合環宇商務中心通關配套專案，從下飛機到飯店間打造一條龍的通關接機服務；更將健身器材搬進房間，檢疫期間維持健康體態，搭配植栽培養療癒身心，並與冠軍牛肉麵－皇家傳承、冠軍阿玉水餃合作，增加飲食的多元性。

S Hotel董事長汪小菲表示：「我們將S Hotel的旅客視為家人，所有同仁們都盡心盡力地服務每位住客，在我親自體驗這15天的檢疫生活後，與團隊進行深度討論，增加餐飲的多元性並推廣健康樂活，希望可以更貼近住客的需求，在S Hotel愛與喜悅學院順利完成居家檢疫即獲得畢業證書，留下難忘的回憶。」

S Hotel防疫2.0住房專案，安排動靜皆宜的設施及活動，豪華客房、經典套房及卓越套房引進嶄新設施，享有健身器材3選1，如：跑步機、動感單車（飛輪）、划船器，鼓勵住客每日一動。並規畫療癒的綠色植栽15天培養計畫，攜帶至房間內照顧陪伴，退房後可帶回家作紀念。

首度結合環宇通關，桃園國際機場專人接待通關，自商務中心搭乘轎車抵達S Hotel，降低人群交叉感染風險，此防疫2.0住房專案豪華客房定價1晚7000元即可享有專屬禮遇。

餐點的部分，每日3餐提供中西式營養美味均衡的套餐式星級餐盒外，更與榮獲台北國際牛肉麵節紅燒組冠軍的皇家傳承牛肉麵合作，包含王牌主打－清燉冠軍牛肉麵、紅燒雙寶牛肉麵、麻辣藤椒牛肉麵；以及獲得眾多新聞報導的市場冠軍阿玉水餃，有招牌高麗菜鮮肉水餃、蝦仁韭黃鮮肉水餃，提供住客更多樣性的選擇，感受台灣道地滋味。

S Hotel表示，站在抗疫最前線，致力為住客提供一個更安全的隔離住宿條件，採取極其嚴格的消毒及防護標準，且全館為樓層分流飯店，完成居家檢疫15天後，仍需自主健康管理的旅客，可直接由防疫樓層入住至自主樓層，替旅客省去轉住流程。

(中時 )