久旱未雨全台水情拉警報，台中德基水庫更創啟用47年以來最低水位！台中市議會將於15日起召開臨時會，10天議程中，原排定一天由市府針對6大議題提出專案報告，卻無燃眉之急的水情報告；市議會藍、綠陣營有志一同不排除變更議程，請市府說明旱象未解因應之道，讓市民了解水荒應變措施。

全台水庫告急，農田水利署協請大甲鎮瀾宮7日舉辦祈雨祭典，是否可發揮奏效，尚不得而知？台中管理處指出，去年梅雨季短又沒颱風，國內各水庫非常吃緊，該處轄區總面積約2萬6300公頃，今年停灌1萬2000公頃；除實施稻作停灌休耕，也擴大推廣節水管路灌溉，並減少渠道出水損失。

「天若無雨、人就無步」。農田水利署另建立停灌制度，加強灌溉管理，讓水資源發揮最大功用。地方耆老及農民期望透過農水署舉辦祈雨祭典，「呼風喚雨」天降甘霖紓解燃眉之急，希望旱象得以紓解，藉此安定民心。

市議會民進黨團總召謝明源說，綠營有人提議專案報告中，是否可增列「台中市水情分析專案報告」，因議長張清照限定國、民兩黨各提2案；無法再將新提案列入，權宜措施只能召開臨時會時變更議程，請市長盧秀燕說明市府因應措施，藉此安定民心。

藍營黨團幹部認為，「台中市旱災應變措施」專案報告，雖然有議員提出，但專案報告提案已定，加上水情非市府可完全掌握，還涉及農田水利署、自來水公司等，考慮在議程中伺機而動；水情關係民生及工業用水，牽一髮而動全身，終非市府可完全掌控。

(中時 )