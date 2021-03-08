台灣基進黨立委陳柏惟第一階段罷免連署，中選會日前宣布審核通過，也讓不少人好奇陳柏惟平常質詢都在關心什麼，宅神朱學恒8日PO出一段2月下旬他質詢行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中的影片，質詢主題本應是關於「COVID-19新冠疫苗整備和養豬基金問題」，但陳栢惟卻疑似「開黃腔」稱「有的店家又把草蝦叫做『男人的加油站』」讓蘇貞昌如墜五里霧中，一臉問號，宅神將質詢影片剪成145秒精華片段，並詢問大家「有人聽得懂嗎？」。

看完陳柏惟145秒高清影片 宅神嚇一大跳：連蘇貞昌都驚呆。(圖/翻攝自 立法院質詢影片，朱學恒臉書)

原來，在2月26日號立法院的大院質詢中，陳柏惟質詢主題本應是「行政院院長提出有關COVID-19 肺炎篩檢、疫苗整備及百億養豬產業基金相關事項專案報告並備質詢」，但陳柏惟卻未針對國人關係的疫苗和豬農擔憂的養豬基金詢問，反倒問蘇揆「大陸的小龍蝦(克氏原淡水螯蝦)、台灣大草蝦、美國波士頓，三種蝦子你比較喜歡吃哪一種？」，問的蘇貞昌一臉如墜五里霧中，蘇貞昌思考了一下答詢，「攏每麥（都不錯啦）。

沒想到陳柏惟卻自顧自談起自己的感受表示，對他來說「看到這三樣蝦子，我會覺得草蝦每天在吃…也不用說每天都在吃，至少我們爸爸媽媽阿公阿嬤親朋好友在吃，我們就會覺得吃這個很習慣，這就是我們台灣特別大隻…你看到有的到一隻食指這麼長，有的店家又把牠叫做『男人的加油站』。但是除了我們台灣自己的蝦子，美國人吃波士噸的龍蝦，那是不是如果有機會進口來台灣，我們也來吃看看，但是中國也有自己的小龍蝦啊，還說一年吃好幾億隻，我們也想吃個氣味…但是有沒有人對這三種蝦子過敏(全程台語)」。

最後，他話鋒一轉才突然喊說，「疫苗跟蝦子一樣」，並挺國產疫苗自購、拒絕陸製疫苗。

相關言論讓宅神朱學恒非常傻眼，他反問廣大網友，「這不看還好，一看嚇一跳!到底有沒有人聽明白台派戰將小小喜劇演員陳柏惟，在質詢甚麼？」。

(中時新聞網)