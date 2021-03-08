國民黨文傳會副主委黃子哲今晚在臉書指出，大潭藻礁議題持續發酵，農委會主委陳吉仲突然跳到第一線變成主角。但怪的是，陳吉仲是農委會的主委，而藻礁保育的業務屬於海洋委員會，「三接」案也是中油及經濟部的事，陳吉仲插手藻礁爭議，是誤把藻礁當香蕉？還是偉人陳吉仲的能力太強，連喬事也要找他？

黃子哲說，對此質疑，陳吉仲說「政府是一體的，像是非洲豬瘟就是由14個部會共同守住。」問題是，政府雖是一體的，但各部會職司不同業務，行政院下有35個二級機關，所以也不是每個部會都去處理非洲豬瘟。藻礁既然非農委會轄管，陳吉仲撈過界就是破壞政府體制。儘管陳吉仲強調過去他做過藻礁生態研究的「生態經濟價值」，但陳現在的身分是農委會主委，不是學者，當然不能越俎代庖，否則就是不倫不類。

事實上，這與過去農委會的林務局也要負責台灣豬標章申請業務一樣，非常荒謬可笑。

黃子哲說，所以陳吉仲對蔡政府在處理藻礁議題上，最大的價值就是，陳過去在參與社運時與這些環團人士有過交集或交情。但陳吉仲早已背棄當年的價值，否則在萊豬開放的政策上，就不會從「打死都要擋」，轉變成「打死都不擋」。陳吉仲這些昨是今非，或背信忘義，外界當然都看在眼裡。

換言之，蔡政府找陳吉仲處理藻礁議題，是找鬼抓藥單，既無正當性，也沒公信力。無怪乎環團也拒絕陳今天（8日）的邀約溝通，不願被摸頭。

黃子哲強調，如今「珍愛藻礁」公投已超過50萬連署，展現強大的公民意志，而綠營迄今竟還持續有豬隊友去抹黑環團、怪罪國民黨、甚至拿缺電或空汙來恐嚇人民。奉勸民進黨與其摸頭不如摸著良心，與其轉移焦點不如直球對決！

(中時 )