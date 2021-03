全球市場近期跟著美債殖利率起伏,台股去年以來領漲的半導體股也面臨修正,根據證交所公布資訊來看,台股上周遭外資大砍715.39億元新台幣,其中晶圓雙雄台積電、聯電遭外資集中賣超,聯電以19.4萬張高居第一,周一(8日)收盤仍大跌超過2%,離外資給出的75元目標價愈來愈遠。

聯電上周遭到外資賣超19.4萬張,股價大跌超過7元或13%,失守50元關卡,本月以來已經下跌近15%。外資上周賣超第一名為聯電,接著是台股權值王台積電的6萬3,352張,金融股新光金則是以賣超4萬4939張名列第三。

外資上周買超台股前三名,分別為面板股友達買超5萬8,961張,航運股長榮買超1萬4,391張,仁寶買超1萬3,476張列居第三。

金管會最新資料顯示,適逢農曆春節、台股休市日長達11天,外資2021年2月轉為淨匯出約0.21億美元,終止連4月大量淨匯入,累積匯入金額降至2134.24億美元。根據證交所資料顯示,截至3月5日當周,外資今年累積賣超2,647.04億元,外資持有台股總市值達22兆428.77億元,占全體上市股票市值的45.64%,較2月下降2552.56億元。

外資持股聯電的比重,從牛年開盤以來的45.75%,聯電8日再遭外資賣超逾2萬5,336張,收跌0.95元或2.02%、收在46.1元,技術面來看月線、季線及半年線全面失守。

從3月以來買賣超兩方來看,國泰證券賣超6萬張居冠,接著是美商高盛、新加坡商瑞銀、摩根大通以及花旗環球。買超方則是以富邦證券1.4萬張、瑞士信貸逾8千張分別名列第一、第二。

至於先前外資研究機構ALETHEIA將聯電目標價抬高至75元,躍居市場最高目標價,主因是認為8吋晶圓產能吃緊程度遠超乎想像,聯電28奈米製程營收成長幅度與未來獲利表現都有進一步上升空間,最甜美的時光還沒到來(The best has yet to come),將推測合理股價從60元調高至75元。這家外資曾在聯發科還沒上700元之際,就喊出聯發科有千金目標價的實力。

不過,摩爾投顧分析師陳昆仁當時指出,這家外資研究機構證交所一直提醒,並未在台灣登記,當喊出誇張的目標價,投資人應自行判斷,聯電還沒60元就被喊上75元,通常是以未來三到五年獲利來做目標價評估。

他認為,目前景氣能見度看到下半年就算蠻遠,若看到明年或三、五年就相對太遠,所以外資目標價看看就好,投資應回歸基本面,聯電今年每股獲利合理預估接近3元左右,歷史本益比相對高點約20倍,因此股價逼近60元就會出現壓力。不過,聯電今年預計給出每股1.6元的配息成績,較去年多出1倍,雖然目前股價與基本面評價已經不便宜,但今年獲利營收可望持續成長,只要股價有拉回就可留意。

聯電8日公告2月營收表現,達149.48 億元,由於工作天數減少,營收月減3.75%,年增 9.86%,前2月累積營收達304.77 億元,年增10.04%,法人依照聯電先前給出財測評估,第一季營收有望季增4~5%,續創新高紀錄,3月營收有望突破160億元關卡,並有機會看上170億元。

(中時新聞網)