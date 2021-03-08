大陸女星范冰冰2018年捲入陰陽合約風波，後又與論及婚嫁的男友李晨分手，近日范冰冰常在抖音平台更新近況，日前她於深夜曬岀一段影片，素顏對著鏡頭喊話：「我終於放下你」，引發外界聯想是否在對前男友喊話。

畫面中，范冰冰素顏岀鏡，儘管在沒特別打光的昏暗狀況下，仍看得出她膚質相當好，一點也不像年近40歲，而她在影片裡對嘴說出：「我終於落落大方地放下了你，餘生我會帶著我的驕傲永不回頭，再見了熟悉的陌生人」，曖昧文字不免讓眾人猜想是否在悼念上段戀情。

范冰冰深夜在影片嘆：終於放下你，被疑隔空喊話李晨。（圖／翻攝自抖音）

范冰冰和李晨結束4年戀情後，去年底她接受雜誌採訪，首談分手內幕，表示李晨是非常好的人，坦言與他分手很可惜，而她也從來不後悔選擇這段感情，「他和我弟弟受了很多牽連，所有工作停擺，遭受了很多委屈，我很心疼他們」為了不讓最愛的人繼續受傷，范冰冰忍痛提出分手，「唯一能做的就是讓他們遠離我，讓我盡量不要再影響他們。」

事實上，范冰冰和李晨分手後，還是多次被直擊一起吃飯，有時弟弟范丞丞也會一起，而李晨仍對范丞丞照顧有加，兩人可說是好聚好散的代表，去年更傳岀他們世紀大復合，可范冰冰面對網友「想看姐夫」的留言，她就親自回應「沒有」，闢謠了復合李晨的傳聞。

范冰冰復出之路坎坷。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)