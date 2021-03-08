美髮技能培訓班。(就業職訓服務處提供／蔡依珍桃園傳真)

重機械機具操作班。(就業職訓服務處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府就業職訓服務處為讓失業勞工能盡早回歸職場，開辦桃園「有頭鹿」失業者職業訓練，讓勞工有多元選擇的平台，適性學習並銜接就業，第一梯次將於4月至6月起陸續開課，課程內容包含技術職類、服務職類及其他職類各5班次，提供450個訓練機會，並加碼推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，符合資格的中高齡者經推介就業滿3個月即發給1萬元就業獎勵。

110年桃園「有頭鹿」職能訓練場之失業者職業訓練技術類課程包含網頁前端工程師實戰班、機車修護實務班、工業設計與3D列印整合實務班、室內設計繪圖實務班、BIM建築製圖與MEP管路應用班等；服務類課程則包含ERP企業與財務管理實務班、會計稅務人才培訓班、網路門市服務與行政職人班、複合式餐飲實務班、商業影音行銷暨文書編輯應用班；其他類課程則包含影音剪輯暨數位行銷設計應用班、商業剪髮設計創作班、數位有聲電子書出版培訓班、草本精油芳療師班、凝膠彩繪美甲美睫美容護膚班，多種職業類別的課程安排，提供民眾豐富學習之管道，期待結訓後拓展就業領域，與工作職場無縫接軌。

桃園市政府就業職訓服務處處長劉玉儀表示，去年受疫情影響課程時間有所延後，但桃園「有頭鹿」職能訓練場之失業者職業訓練仍開辦24個班次，計有689學員參訓，訓後就業率達70％以上。經由專業的課程規劃，精進學員工作技能，訓後配合完整的就業輔導措施，縮短待業期間，讓學員都能適性就業。歡迎待業朋友把握110年職業訓練的機會，踴躍報名參加。

符合長期失業者、中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民等特定身分參訓資格，經審查符合者，政府將全額補助訓練費，另一般身分者補助80％費用，歡迎有意願參訓的民眾自即日起可向各相關訓練單位辦理報名，另符合相關規定資格者，可請領職業訓練生活津貼，有意願參訓的待業朋友即日起可向各相關訓練單位辦理報名。

今年就業職訓服務處為增加中高齡者及高齡者就業意願，及鼓勵中高齡及高齡者重返職場，於今年度起推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，符合資格之中高齡者經推介就業滿3個月即發給1萬元就業獎勵，期許提升及穩定本市中高齡及高齡者就業率，參與本訓練且符合資格者，就業職訓服務處將主動提供就業服務協助結訓之中高齡者運用該計畫適性就業。

招生詳細資訊可至桃園市政府就業職訓服務處(http：／／oes.tycg.gov.tw)、桃園工作職缺地圖(https：／／jobmap.tycg.gov.tw／)、台灣就業通(http：／／www.taiwanjobs.gov.tw)或洽各訓練單位查詢。

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