曼城史東斯錯失進球相當懊悔。（美聯社）

英國時間周日，英超足球聯賽曼城在主場迎戰「紅魔」曼徹斯特聯隊，被曼聯在上、下半場各進1球，最終0比2主場失守，21連勝也遭到中斷。

這場比賽之前，曼城從去年11月21日就在各項賽事沒輸過球，而曼聯頭號門將德赫亞（David de Gea）因為妻子生產告假，由韓德森（Dean Henderson）鎮守球門，而開賽101秒曼聯就靠費南德斯（Bruno Fernandes）首開進球紀錄，這也是他在英超本季第16顆進球，下半場再由路克蕭（Luke Shaw）追加進球。

儘管落敗，曼城目前在英超本季戰績排名積分上，仍以65分暫居排頭，並領先暫居第2的曼聯11分，曼城教練瓜狄歐拉（Pep Guardiola ）告訴英國《天空體育》：「我們輸球了，這會成為新聞，但我覺得真正的新聞是21連勝。這場比賽結果會幫助我們明白21連勝是多麽不容易的事。」

瓜狄歐拉補充：「還有很多比賽等著我們，球隊會開始重新贏球、再創另一波連勝，下一場就是很好的機會。」

(中時 )