據中國結算最新公佈的數據顯示，截至2021年2月底，全市場投資者數量為1億8147.87萬個，繼2020年7月超過1.7億之後，首次突破1.8億。其中自然人投資者數量占比99.77％，機構投資者數量占比0.23％。同時觀察大陸全市場投資者絕對數量雖多，但相對於14億人口總量還有很大的增長空間，新增投資者還有望進一步增多。

根據大陸快科技報導，從2020年1月1日至2021年2月28日，大陸證券市場共新增投資者2172.63萬個。自去年3月以來已連續11個月單月新增投資者數量突破百萬。

回顧2020年，由於大陸A股市場展現出較強的賺錢效應，上證綜指全年上漲13.87％，創業板指全年上漲64.96％。截至2020年12月31日，A股總市值比2019年年底增加了18.36兆元（人民幣，下同），人均增加市值達10.49萬元。

大陸市場分析人士表示，雖然A股春節之後有所回檔，但投資者入場依然較為踴躍，充分說明投資者積極看好A股後市前景。

(旺報 )