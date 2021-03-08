龜山警分局長蕭欽杰贈送面膜和香氛袋給執勤中的女性同仁。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

龜山警分局長蕭欽杰贈送面膜和香氛袋給執勤中的女性同仁。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

八德警分局長陳百祿贈送面膜和香氛袋給執勤中的女性同仁。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

八德警分局長陳百祿贈送面膜和香氛袋給執勤中的女性同仁。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

八德警分局長陳百祿贈送面膜和香氛袋給執勤中的女性同仁。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

三八婦女節，龜山警分局長蕭欽杰和八德警分局長陳百祿為了感謝女性同仁平時除了警政工作之外還要兼顧家庭的辛勞，特別親自至各組室、轄區派出所致贈女性同仁們面膜與衣物香氛袋，祝賀女性同仁「38婦女節」快樂，並慰勉女性同仁平日在工作崗上的付出與辛勞。

蕭欽杰共贈送給執勤中的女性同仁、志工及廚工73份面膜和香氛袋，他表示，近年來女性警察同仁增加，對於長期以男性為主的警察環境，女警比男警察多了細心和柔性，女警的執勤方式及工作內容已與男警差異不大，但已經有家庭的女警卻還要在下班之後兼顧照顧小孩的工作非常辛苦，所以也趁著38婦女節，藉由贈送面膜、香氛袋等精美禮品，表達並感謝女性同仁們於工作職場上，認真盡責無私的付出。

陳百祿也說，女警的工作內容已與男警差異不大，在表現上同樣亮眼毫不遜色，且女性同仁身為職業婦女除了上班輪值勤務以外尚須擔負照護家庭及子女教養的責任，其辛勞程度實難言喻，提醒男性同仁們下班回家也要多多分擔家務，給予讚美及互相體恤辛勞。

八德分局保安民防組巡官王湘舜去年才生完第二胎，另一半也同為警職，在照顧家庭更是需花更多的心力，王湘舜笑說其實身處以男生居多的警察職場並沒有太大的差異，男同事們平常都很熱心幫忙，如遇到壓力時也很容易找到有經驗的長官、學長請益，大家都很願意分享，也很快可找到解決問題的方法，在辦公處所也都有設置女警專用的寢室、廁所，職場環境可說是相當友善。

八德交通分隊女警宋品儀也提到，警察工作與一般上班族相比時間較不固定，常常回到家後家人正要出門，作息時間的不同其實一開始也很難適應，但經過一段時間的調整及家人溝通鼓勵，不適應的狀況才慢慢改善，所以家人的支持和體諒是警察工作很大的後盾。

(中時 )