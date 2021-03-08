亞太和平研究基金會執行長董立文8日對大陸全國兩會作簡要分析，他指出，今年兩會編審第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案，大陸國務院總理李克強與大陸國家主席習近平所提的發展方向仍不太一致，中共未來經濟改革的方向是「自立自強」還是「走國際化」，依然含混，其中最重要的矛盾，就是「國進民退」還是「國退民進」？

董立文8日出席國策研究院「中共兩會、兩強與兩岸」座談會，他表示，習強調的方向思想是：十四五規劃建議只有立足自身，把國內大循環暢通起來，才能任由國際風雲變幻，始終充滿朝氣生存和發展下去。構建新發展格局最本質的特徵是實現高水準的自立自強，必須更強調自主創新，全面加強對科技創新的部署。一言以蔽之，「科技自立自強」是習應對變局最重要的思想。

習的發展方向是：形成強大國內市場，構建新發展格局。把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求。

李克強今年所提出的「政府工作報告」，並沒「構建新發展格局最本質的特徵是實現高水準的自立自強」這句核心方向，反而是：「完善要素市場化配置體制機制。深入推進「放管服」改革，實施優化營商環境條例。出台國企改革三年行動方案，支持民營企業發展，完善資本市場基礎制度，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用。

李克強再度自己強調國企改革，包括促進多種所有制經濟共同發展。堅持和完善社會主義基本經濟制度。毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。

(旺報 )