今天是38婦女節，HAPPY GO攜手兩大電商推出相關優惠，遠傳friDay購物的「完美女神節」主打538點可換555元購物金，momo購物網的「3.8女王節」祭出點數折抵最高送3800點，迎接女力商機、粉紅經濟。

根據HAPPY GO旗下的GO SURVEY市場研究顧問公布2020年年底消費檔期消費趨勢調查，發現後疫情時代女性的消費品項及購買動機在疫情影響下有顯著的改變，不僅挑選對自己內外在有益的商品比例增加，更願意在喜愛的品牌或商品花更多預算，在年底百貨周年慶和電商雙11和雙12檔期及黑色星期五4大檔期中，前3者女性消費實力都持續上升。

其中，各檔期平均消費金額近1萬3000元，雙12的消費相較2019年成長6成，雙12的消費參與率直逼雙11；雙11和雙12的購買品項皆以「流行美妝類」和「生活用品類」為大宗，達7成以上購買率。此外，社群媒體是消費者獲取各類檔期相關資訊的主要管道，LINE最多人使用，與Facebook和線上搜尋/品牌官網並列前3大重點資訊來源。

這次38婦女節，遠傳friDay購物看準女性掌控家中7至8成的購買決策權，14日前推出「玩美女神節」活動，主打點數538點可換555元購物金，以接近1：1的高兌換比吸引女性客群，提供8大精選品牌最低5折起，另有大牌特殺與季節限定商品，當日消費達指定門檻再抽OPPO Reno5 Pro。使用HAPPY GO Pay消費滿2000元送140點，滿5000元送350點；每月1日、11日和21日使用遠東銀行信用卡單筆消費滿1000，再回饋HAPPY GO點數100點。

momo購物網「38女王節活動」，號召女性消費者「Be your own queen！」，12日前於momo購物網完成HAPPY GO綁定流程，即符合首次綁定送38點抽獎資格；活動期間內首次消費不限金額並使用HAPPY GO點數折抵再送380點，累計兌點達指定門檻1000點最高回饋3800點。

(中時 )