台北一名在養生館上班的女子娜娜（化名），指控客人鄭姓男子在包廂按摩服務時，強扯她內褲且不顧她推打拒絕，將她壓倒在沙發上性侵。但法院認為娜娜證詞前後不一，且在事後曾向鄭男索討小費。全案刑事部分以證據不足判無罪，民事求償100萬元也遭判敗訴。

在養生館以按摩為業的娜娜控訴，2019年七月某日她和同事一起幫鄭男按摩，鄭男在同事時間到點先行離開後，就開始邀娜娜喝酒並伸出狼爪對他亂摸，甚至推倒她性侵。娜娜供稱，她第一時間就喊「不行」還「打他、推開他」但仍遭毒手。生日當天竟然遭到性侵，娜娜事後跟同事吐露經過大哭崩潰，並且驗傷報警。

鄭男則坦承與娜娜發生性行為，但強調是女方主動提出性交易，事後他付了2千元費用，2人事後留在包廂喝酒，最後到樓下櫃臺結帳要離去時，娜娜還向他多討了小費1000元。

法官認為娜娜的證詞前後不一，跟警方說被強壓在沙發上，跟檢察官說沒有被壓。法官勘驗現場，發現包廂隔音不佳，走道可以聽到說話聲，包廂房門無鎖而且有玻璃窗可觀看。如果被告遭到強行性侵應可輕易呼救。

此外，事後2人的通訊軟體對話內容中，娜娜對鄭男稱「你剛剛對我那樣很瞎，我沒有答應，你就直接硬來！我在生氣ㄟ」、「有種被侵犯的感覺」，男方則回「抱歉、抱歉」、「不氣、不氣」，「下回會再重新尊重一下下」。法官認為雙方語意不明，無法佐證鄭男是未獲同意而性侵。台北地院審結後依證據不足，判處鄭男無罪。並且駁回娜娜提出100萬元賠償的要求。

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(中時新聞網)