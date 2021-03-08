天晴能源集團8日與北興國中簽訂認養契約，自今年起將以1年50萬元方式長期認養北興管樂隊，讓樂隊運作更順利。（呂妍庭攝）

天晴能源集團8日與北興國中簽訂認養契約，自今年起將以1年50萬元方式長期認養北興管樂隊，讓樂隊運作更順利。（呂妍庭攝）

嘉義市北興國中管樂團獲天晴能源集團1年50萬長期認養，8日學生以輕快的舞蹈對天晴企業表示感謝。（呂妍庭攝）

晴天能源集團這兩年持續投入資源在教育上，今8日天晴集團董事長葉志忠回到嘉義市母校北興國中，與校方簽訂契約，宣布每年50萬認養母校的管樂隊，希望未來在樂隊的比賽、設備上，能給予實質幫助。

今由葉志忠、北興國中校長張金龍共同簽署合約書，由嘉義市副市長陳淑慧、華南高級商業職業學校校長孫忠義等人共同見證。葉志忠說，他就讀北興國中是隊員的一員，主吹上低音號，但當時資源匱乏，希望透過認養，能讓學弟妹在管樂活動更投入，在舞台上發光發熱。

天晴能源公司董事吳宏亮說， 2年前從民雄農工足球隊開始，至今已陸續認養永慶高中管弦樂隊、萬能工商排球隊、蘭潭國小科技隊、南投縣竹山高中羽球隊等，每校認養金額由校方自提，金額30到100萬元不等。

陳淑慧說，天晴集團是嘉義驕傲的在地企業，對於教育、公益、社會服務的投入相當積極用心，不只對體育隊伍、科技隊伍長期支援，如今更是跨足到管樂的發展，尤其嘉義是管樂之都，市府相當重視管樂的發展，也投入相當多的資源，今天有天晴集團的加入，相信能讓「人文嘉義、管樂之都」的願景更為升級。

市府教育處長林立生指出，北興國中管樂發展至今20載，在師生的共同努力下，無論是競賽或演出都有活躍、優異的表現，尤其管樂班、管樂團連年蟬聯市賽冠軍，更獲得全國特優第一的佳績，每年的成果發表也都一票難求、廣受好評，今天晴天的認養，更實質鼓勵學校。

(中時 )