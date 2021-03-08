珍愛藻礁公投領銜人潘忠政。（李柏澔攝）

「珍愛藻礁公投」連署人數即將衝破60萬大關，但近來卻受到網軍攻擊，遭批犧牲中南部人的肺，甚至打成中共同路人，而公投領銜人潘忠政，還被影射他經手一筆藻礁約7000多萬元的保護工程款項。關於這一連串的抹黑打壓，資深媒體人陳揮文今(8日)在廣播節目中就替潘忠政抱不平地說，「我看得目瞪口呆」，網軍若有證據就該去告發，而非在網路上傷害他人。

陳揮文8日在《飛碟晚餐 陳揮文時間》中談到，從鳳梨事件後，就認為要針對1450跟義和團正面迎戰，這也是他為何要支持中廣董事長趙少康參選的原因，就是要正面迎戰網軍；他有感地說，「你看這些1450、義和團，最近修理的東西除了鳳梨，也在修理潘老師，我看得目瞪口呆。」

陳揮文認為，這些事情都沒關係，但他質疑網軍若有證據、有犯罪嫌疑，應該要去相關單位告發，而不是在網路傷害，抹黑一個人很簡單，要還人家清白很難，若覺得潘忠政有經手的錢有問題，你去不告，卻在網路吆喝，那假如連署沒通過，難道就不去質疑經費等問題嗎？

從這些狀況中，陳揮文提到，「你就知道這種攻擊其實非常糟糕，像是這次鳳梨事件，相信美國、大陸也都看在眼裡，為何要為一顆鳳梨，總統親自出馬，難道這不是農委會就可以解決的問題嗎?」

另外，關於前桃園市議員王浩宇7日晚間於臉書張貼一段影片，影射珍愛藻礁公投領銜人潘忠政經手大潭電廠為保護藻礁編列的7000多萬預算，不過該影片僅42秒，並未完整呈現整場會議，潘忠政8日召開臨時記者會表示，那個案子是在觀音保生里附近海堤受到海浪衝擊破損，學者認為未來如果要修復海堤，他們建議做一個平緩式的海堤，民眾可以休閒走路騎單車。

潘忠政說，自己在會議中只是提供環團角度的建議，該案子與自己完全沒有關係，也沒有經手一分一毫的的利益。「我真的是個貪得無厭的人嗎？從事環保運動幾十年來，我是一個環保流氓並非要從裡面獲得利益不可？」

(中時新聞網)