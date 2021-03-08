拜登1.9兆美元紓困案在參院上周末表決通過後，本周重回眾院進行第二度表決，預計周二投票，料將驚險過關，並送交拜登簽署後生效實施。

眾院2月底表決通過的紓困案送進參院後有略微修改，參院上周末挑燈夜戰後以50票同意49票反對通過，按規定修訂版法案必需再送回眾院審議，眾院預計周一晚上舉行程序投票，周二最終表決。

由於修改後限縮失業補助的展延期限，以及不利推動聯邦基本工資逐步調高至每小時15美元，民主黨部份議員對此一結果感到失望，不過在眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)的運作下，預料仍可獲得通過法案的票數。

但最終表決結果可能會相當接近，眾院上個月底第一次表決時也是驚險過關，當時有219票投贊成票，212票表示反對，有2名民主黨議員還倒戈投反對票。

華盛頓州民主黨眾議員賈雅波（Pramila Jayapal）表示，「雖然我們認為眾院版的紓困案只要修改都是不好的操作，但現實就是最終修訂的版本其實只是做了相當小的讓步。」

與眾院的共和黨議員一樣，參院的共和黨議員在表決時全都投反對票，懷俄明州參議員巴洛索(John Barrasso)周日上美國電視媒體痛批，「從支出的角度來看，這並非真的是為了新冠疫情所推出的法案，這完全是自由主義派推出的支出願望清單。」

賈雅波則表示，紓困案規模約占美國國內生產毛額（GDP）的7％，與部份經濟學認為協助經濟從疫情危機中復甦所需的規模相符。

上一輪紓困案發放的補助將於3月14日到期，新一輪紓困案將持續提供失業勞工每周300美元失業救濟直到9月6日，比原先協商的版本提前一個月結束。

此外，聯邦政府將提供各州和地方政府3,500億美元的經費，資金主要用在疫苗分發、擴大育兒稅負抵免及其他援助。

(工商 )