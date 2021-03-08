元大金獲利8日出爐，在主力動能引擎龍頭券商元大證券的帶動之下，元大金二月單月稅後獲利就有26.69億元，其中元大證獲利14.78億元貢獻超過一半，而累計二月底止，元大金稅後獲利54.06億元，和去年同期獲利31.34億相較，年增率超過七成，若與目前所公布的多家金控獲利相較，已穩居全體金控獲利前四大，同時也是前四大獲利金控裡，唯一不以壽險為主力獲利引擎的金控。

而根據元大金8日甫出爐的第四季營運報告書，身為金控獲利火車頭的元大證券最新經紀市佔率已達12.9％，較2019年成長了0.8個百分點，元大金分析最主要是新戶激增帶動經紀市佔率成長，其中三大統計更有驚人的倍數成長，包括新開戶數的月均量在2019年為6,000戶，但到了2020年成長為19,460戶，為原來的三倍之高。另外實動戶數從79萬戶增至96萬戶，而月成交金額超過5,000萬元的大戶及中實戶，亦從2,221戶，成長一倍至4,169戶。

尤引人矚目之處在於，儘管去年新冠疫情衝擊不少金融業的海外獲利，但根據元大金最新的營運報告書，2020年元大證券的海外獲利還有大約三成的成長率，但由於國內獲利受惠於股市成交量、新戶激增等效應而爆量成長，使得元大證券海外獲利雖仍成長三成之高，但對整體元大證獲利貢獻度則從16％降至13％，以目前證券整體營收結構來看，經紀手續費收入占營收結構已達46％，比起2019年增加5個百分點。

(工商 )