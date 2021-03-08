廉潔法治向下扎根，佳冬青年學子參訪屏東地方法院。（佳冬鄉公所提供／謝佳潾屏東傳真）

廉潔法治向下扎根，佳冬青年學子參訪屏東地方法院。（佳冬鄉公所提供／謝佳潾屏東傳真）

廉潔法治向下扎根，佳冬青年學子參訪屏東地方法院。（佳冬鄉公所提供／謝佳潾屏東傳真）

廉潔法治向下扎根，佳冬青年學子參訪屏東地方法院。（佳冬鄉公所提供／謝佳潾屏東傳真）

佳冬鄉長龔日光長期重視學生教育，為提升學子公民素養、增進法律規範的認識，8日及10日分別安排佳冬國中及佳冬高農2校學子參訪屏東地方法院，也是首次由公所提供資源，鼓勵學校帶領學生前往法院，實際體驗廉政法治教育。

佳冬鄉公所祕書陳雲龍表示，特別感謝屏東地方法院提供本次豐富行程，除藉由播放貼近國高中生生活主題的司法影片，使學生們輕鬆認識法律外，並由法院訴訟輔導科陳清揚科長為學生講解鬥毆、偷竊、性犯罪、車手詐欺…等青少年常見犯罪案例。

同時也讓學生藉由法袍試穿認識各種司法專職人員，並請法警室介紹戒護用具(手銬、腳鐐..等)及觀看羈押室監視影像，期盼莘莘學子透過參訪法院，能更深入瞭解切身法律常識、司法運作及審判流程。

除上述精彩多元化的法律課程外，屏東地方法院政風室、屏東市公所政風室及佳冬鄉公所政風室共同聯合進行廉政宣導，藉由有獎徵答方式向學生們進行廉潔、反貪教育宣導，提醒學生貪污腐化對國家所帶來的傷害，強化學生對「廉能政府」的認識，並鼓勵學生勇於檢舉不法。

(中時 )