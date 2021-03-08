一年一度的三月八日婦女節，台南市警六分局長陳錦文為感謝平日認真努力兼顧工作及照顧家庭「蠟燭兩頭燒」的女性同仁們，特別準備金莎巧克力花束，親自致贈給分局內的所有女性同仁，並祝賀她們佳節快樂。

台灣社會逐漸走向兩性平權、雙薪家庭，警界也增加不少女性加入；以第六分局為例，全分局244名員工中，有38人是女性。鑑於警察工作繁忙且時常日夜顛倒，女警在先天體能上可能不如男警，但平時上班仍須與男警共同輪服巡邏、臨檢等攻勢勤務及承辦上級交付任務，24小時輪班的勤務方式，更讓女警婚後要兼顧警職與母職的角色，更為辛苦。

陳錦文為體恤女性同仁平時工作的辛勞，感謝她們為轄區治安的付出，以及提升女性同仁工作士氣，因此特別在三月八日婦女節當天，親自到各單位發送金莎巧克力花束，感謝各位女性同仁的辛勞和付出。

陳錦文強調，警察是人民的保姆，警政工作比起行政工作，更需兼備法律學識、體能戰技，必須能文能武，能拿筆也能拿槍，要隨時回應民眾各種期待，期待男警能向女性同仁學習，處事更加細膩、更具柔軟度，也能承擔警察工作中的壓力與繁瑣，愛惜羽毛、嚴守警紀。

(中時 )