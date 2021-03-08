兆豐銀將提前於2025年達成全行108家分行全面「雙語化」目標，為此兆豐銀指出，特別創新推出「櫃員AI助理」來借力使力更發揮雙語分行的成效，其中「即時翻譯互動」功能為一大亮點，對此兆豐銀指出，除了英語之外，再增加3種外語服務，其中泰語即入列，可說多國語言翻譯中，首度將泰語納入的銀行。

兆豐銀對此說明，2021年攜手新創公司打造「櫃員AI助理」系統，藉由「數位金融」及「使用者體驗」的持續優化，透過平板電腦建立互動媒介，提供「即時翻譯互動」、「多元繳款」及「表單確認」三大功能，目前選擇台北市的「國外部」及「金控總部分行」作為先導分行，後續將搭配雙語分行建置狀況繼續推展。

其中最大亮點為「即時翻譯互動」功能，以大眾熟悉的聊天室介面，提供英文、日文、韓文及泰文等4種常用語言選擇，外國客戶可以全程「用說的」，聊天室會即時將語音轉為文字內容，讓客戶及櫃員進行確認，客戶甚至也可以打字的方式與櫃員聊天，大幅提升外國客戶臨櫃辦理業務的便利性。

「多元繳款」則是整合行動支付服務，提供臨櫃購買外幣現鈔的客戶，在現金或取款條外，增加「台灣Pay」及「網路ATM」兩種付款選擇，客戶只需使用「兆豐行動銀行APP」中的台灣Pay掃碼平板電腦的QR Code，或將「晶片金融卡」置入櫃檯讀卡機並輸入密碼即可進行繳款作業，如若客戶不熟悉操作方式，櫃員能立即說明並引導。

「表單確認」則是讓客戶「說」出想辦理的業務內容，櫃員輸入完成後可透過平板螢幕顯示給客戶確認，即可列印出申請書，免去逐項填寫表單的時間。此項服務以臨櫃最常辦理的國內匯款業務為先導，未來可再增加其他申請項目。

(工商 )