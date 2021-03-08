大陸上月底禁台灣鳳後，讓兩岸關係一度緊張，台灣民進黨政府則努力不讓事件升溫，大陸中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋7日出席全國人大台灣代表團審議時指出，台海形勢依然嚴峻複雜，風險挑戰不可低估。對此，淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳認為，大陸態度其實很清楚，從去年31項惠台政策，到今年禁止台灣鳳梨輸入，這是有戰略性考慮的，即「兩岸沒有『九二共識、一中原則』的政治互信基礎，就不可能春暖花開」。

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋7日參加人大台灣代表團審議。他指出，台海形勢依然嚴峻複雜，風險挑戰不可低估，但主動權和主導權始終在大陸這一邊。（央視新聞聯播截圖）

大陸官媒《新華社》今(8日)報導稱，大陸國務委員兼外交部長王毅7日下午出席人民大會堂新聞記者會時也強調，面對西方勢力等對台動作，他想強調三點。「首先，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是歷史和法理事實，在台灣問題上中國沒有妥協餘地、沒退讓空間」。

大陸十三屆全國人大四次會議正在北京人民大會堂舉行，兩會新聞中心邀請國務委員兼外交部長王毅舉行記者會，就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。（圖/新華社）

對於大陸對台領導層發表相關談話，據港媒《中評社》報導，國策院今天舉行「中共兩會與兩岸」座談會，會中張五岳表示，看完這幾天講話，其實最清楚重要的還是8個字「九二共識、一中原則」，前者是基本立場，後者是兩岸對話談判的基礎。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（本報系資料照片）

他指出，從大陸去年31項惠台政策，到今年禁止台灣鳳梨輸入，這是有戰略性考慮的，美國總統拜登上台後，蔡政府順勢換了國安團隊，台海直接衝突機率下降，讓大家解讀兩岸可能春暖花開，但大陸要凸顯的是，沒有政治互信基礎，交朋友都會有影響，不可能春暖花開，也不可能全面交流。

(中時新聞網)