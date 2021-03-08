電影《揭大歡喜》媒體試映暨聯訪會，郭雪芙、謝沛恩、夏朧、陸明君、許乃涵（涵冷娜）、小薰、曹蘭、鍾欣凌，導演陳宏一、魏瑛娟出席。（盧禕祺攝）

國片《揭大歡喜》適逢「38婦女節」，在台北松仁威秀舉行特映會，雙導演魏瑛娟、陳宏一率領8位女演員出席，郭雪芙、謝沛恩、曹蘭、陸明君女扮男裝，陸明君笑曝在家跟老公已變室友，「老公說親我的時候感覺像在親男人」，還被她的超短髮刺到，「只能摸著我的頭無奈喊『好可愛』」，直到殺青才鬆口氣「老婆終於回來了」。

謝沛恩和郭雪芙在片中化身2男大談BL戀，她表示擔心自己男性賀爾蒙太滿，下戲後為了趕快找回女人味，還特地去買了粉紅色或蕾絲設計的性感衣服來穿。郭雪芙也說剪短髮後，衣服超難搭配，還特別去買了假髮戴上，一旁的陸明君也附和「頭髮是女人的第二張臉，那時候真的不知道怎麼穿搭，出門只能先帶上棒球帽」。

鍾欣凌（左）和曹蘭在片中走「純愛」路線。（盧禕祺攝）

陸明君（右）扮男裝和夏朧配對，笑曝老公被她的超短髮刺到。（盧禕祺攝）

相較於其他組的大尺度，鍾欣凌和曹蘭走「純愛」路線，鍾欣凌也笑說只要別讓她露3點都沒問題，這次唯一覺得困難的是吊鋼絲戲，「師傅叫我不要緊張，跟我說這個有吊過牛」，過程中師傅問她綁褲檔的安全帶「有沒有弄平均」，結果她意外聽成「有沒有停經」，笑翻全場。而曹蘭飾演的豪邁多情男，每每出場都引人發噱，她笑稱自己是用「北野武＋番仔火＋周星馳」，再加上「西門町阿伯」的「雞尾酒演技」詮釋該角色，果然喜感獨樹一格。

小薰（左）被涵冷娜無怨無悔的付出感動。（盧禕祺攝）

小薰片中遊走於男版郭雪芙和涵冷娜（許乃涵）之間，坦言拍戲時曾被郭雪芙電到，「他真的太帥了，有喜歡上她」，看完電影時，卻反被涵冷娜無怨無悔的付出給感動，甚至「有情人終成眷屬」時她還不禁落下淚來，涵冷娜則說很開心自己這次演一個比較「猥瑣的男人」，覺得拍戲時可以不用偽裝，整個人放開超幸福，講話也不怕得罪人，「說我在角色裡面就好」。電影12日在台上映。

(中時 )