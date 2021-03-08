在全台水庫乾涸、經受百年大旱之際，經濟部長王美花稱科學園區可「鑿井取水」，引起輿論譁然。對此，前立委沈富雄回憶起小時候學書法的情況，並忍不住直言，王美花可能沒練過書法，或是臨摹錯帖子，這麼粗淺的知識都不懂，會被笑死，而他也分析台灣水情指出，台灣的政客對長遠的打算從來都不用心。

沈富雄8日在政論節目《平論無雙》中表示，王美花的鑿井說，讓台灣落後排名往前推起碼二十年，他並針對王美花後來的說法指出，「我第一次聽王美花講這個話，她並沒有說廠商主動要求，所以這是事後消毒的一招啦」。

聽到王美花的鑿井說，沈富雄想起小學時，學書法臨摹帖子，「我臨的帖叫朱柏廬先生治家格言，勿臨渴而掘井，莫臨淵而羨魚，王美花一定沒有練書法，或臨錯帖，連勿臨渴而掘井，很粗淺的知識都不懂，這給人笑死了」。

沈富雄指出，他上禮拜在節目中講過，保證護國神山不會缺水，真那麼嚴重一定上華爾街第一版，但其實台灣缺水已經上了新聞版面。同時，針對台南市長黃偉哲表態會響應挖井，沈富雄覺得很奇怪，為何黃偉哲沒有針對南科？還沒針對工業用水就跳去民生用水。

沈富雄坦言，前內政部長李鴻源講的很有道理，因為他說雖然台灣雨量超過世界各國平均值，但來的不穩定，要靠颱風、季節雨，方向要對，下對了上游，下進去水庫，水庫又淤淺，很多原因要考慮。

沈富雄感嘆，台灣的官僚不分藍綠，都不願意用心、花錢面對這些不確定的風險，都在賭會來，他更忍不住直言，「長遠的打算，台灣的政客從來不用心」。

(中時新聞網)