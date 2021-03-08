性學專家許藍方因拍攝探討性愛議題影片爆紅，高顏值被PTT網友封為「最美博士」，常分享一些人難以啟齒、不敢詢問的性知識，卻也引來變態網友騷擾，讓她硬起來喊告，未料卻收到一名自稱在北一女任教的網友檢討她的行為，讓她罕見動怒回嗆對方。

許藍方之前收到變態網友私訊，揚言要強姦她讓她懷孕，讓她不忍了決定提告，沒想到卻有一名網友留言表示，自己在北一女備課時，竟然跳出許藍方的影片，讓她忍不住批評「怎麼有這麼開放的女生」，最後甚至直言：「由於您作風很大膽，所以別人也就對您不客氣了，其實我認為，您自己也要負一半責任。」

這讓許藍方看了相當傻眼，直言：「所以女生講性被言語騷擾是應該的？穿得露被性騷擾也是應該的？這什麼鬼邏輯」，如果按照對方說的，女性閉口不談、穿著保守就不會被騷擾，「但是，您覺得女性受害人有因此減少嗎？反而是因為沒有相關教育才造就這些變態存在吧？」

認為對方的這種思維，根本是性騷擾犯的「幫凶」，更開嗆：「正是有您這樣的老師存在校園，才一直有被性侵被騷擾，甚至因此自殺的學生，那誰又該負責？」最後也引用了網友的話反擊，「由於您的發言很不尊重人也充斥著台灣失敗的教育展現，所以也麻煩您不要怪人對您不客氣了！其實我認為，您自己也要負一半責任！」

(中時新聞網)