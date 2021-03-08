愛地雅（8933）8日董事會決議，為節省利息費用、改善財務結構，提升公司整體競爭力，將辦理109年現金增資發行5,000萬股，惟實際發行價格擬授權董事長依相關法令規定及視市場狀況，訂價將與承銷商議定後另行公告；擬以公開申購方式辦理承銷，4月12日為現金增資認股基準日。

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