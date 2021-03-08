愛地雅 擬辦現增發行5,000萬股 20:192021/03/08 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 愛地雅（8933）8日董事會決議，為節省利息費用、改善財務結構，提升公司整體競爭力，將辦理109年現金增資發行5,000萬股，惟實際發行價格擬授權董事長依相關法令規定及視市場狀況，訂價將與承銷商議定後另行公告；擬以公開申購方式辦理承銷，4月12日為現金增資認股基準日。 陸首兩月外貿數據理想 A股開高 亞德客-KY董事會決議 每股配現金股利9.1476元 (工商 ) #愛地雅 #辦理 #現金增資 #擬辦現增 #日董事會決議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬華豪華大樓飯店式管理 色情業者隱身攬客 16:212021/03/08 社會 亞昕去年每股稅後盈餘1.76元 股利大方配發2元現金 17:312021/03/08 財經 《電腦設備》研華擬配息7.1元 今年營收拚返雙位數成長 10:522021/03/08 財經 《國際產業》疫情爆發來首見 布蘭特期油漲破70美元 11:092021/03/08 財經 《熱門族群》塑化報價連番漲 台聚家族挾基本面噴出 11:092021/03/08 財經 疫軍突起 安力現金股利增兩倍 04:102021/03/08 證券．權證 前2月營收呈年增 16業績股淡季猶旺 法人愛 04:102021/03/08 證券．權證 訂單滿手、產能擴充 伸興旺整年 04:102021/03/08 證券．權證 疫情宅經濟助攻！集雅社獲利、股利雙創高 18:192021/03/08 財經 15檔三強護體 攻守兼備 04:102021/03/08 證券．權證 台聚集團 財報亮眼、大方配息 04:102021/03/08 證券．權證 財經熱門新聞 台塑四寶 料高標配息 - 財經要聞 - 工商時報 拜登死不讓步 北京打陸美科技戰全面升級 7大戰場曝光 - 財經 台股遭拋售715億 聯電砍最慘失守5字頭 加速遠離驚天價 - 財經 中芯晶片還沒復活 股價狂瀉5％ 台廠優勢還剩多久？ - 財經 台股驚嚇一幕沒有1檔跌停 爆背後3大弔詭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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