在循環經濟、綠色環保業務、太陽能售電及水資源處理再利用等營項貢獻度增加下，崑鼎投控（6803）公告2020年財報，稅後淨利達8.42億元，年增3.81％，每股稅後盈餘12.53元。這也是崑鼎連續九年賺超過一個股本。

崑鼎主要以廢棄物管理與焚化廠經營業務為主，2020年營收比重中，廢棄物處理占40.14％、電力29.56％、其他18.19％、服務特許權協議10.78％、清理運輸服務1.32％。

為爭取國內市場目前最夯的循環經濟、綠能、水處理再利用的商機，加上國內焚化爐操作與廢棄物管理業務，因民眾環保意識積極，崑鼎近幾年積極投入太陽能發電、水處理再利用等營項，這一、二年取得的標案陸續入帳，營收及獲利的能力因此逐年提升。

其中，在綠能發電業務，崑鼎指出，目前大部分是透過100％轉投資昱鼎能源科技開發主導。昱鼎擁有桃園捷運蘆竹機廠、高雄捷運等國內太陽光電系統，及美國紐澤西州等數十座太陽能發電廠100％的所有權與經營權。

至於回收再利用及水處理領域，崑鼎指出，手中項目包括鳳山溪案、林口污水處理廠案等。崑鼎將持續爭取國內相關標案的投入，統計，未來幾年，國內還有四、五件回收再利用及水處理領域的標案可以承攬。

逐年提升太陽能發電等綠能比例、鼓勵企業投入廢棄物回收再利用，一直是政府倡導的政策，工程預算也逐年增加，因此，崑鼎指出，集團在循環經濟、綠能事業的營收占比，以及獲利的比重，定會是未來營運成長的動能所在。

(工商 )