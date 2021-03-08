港第三起疑似新冠疫苗死亡個案 7旬老翁接種後不治 20:222021/03/08 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港出現第三起疑似接種新冠疫苗後死亡個案，一名7旬老翁3日接種疫苗後，8日凌晨離世。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港9日內再傳出第三起疑似接種科興疫苗後死亡的個案。一名71歲老翁3日到香港私家診所接種科興疫苗，其後感到不適，8日在香港聯合醫院離世，是首例在私家診所接種新冠疫苗後的死亡個案。 據港媒報導，該名老翁平時健康狀況佳，在接種疫苗後，時隔4日，7日睡後昏迷不醒，8日凌晨時分，由妻子召救護車送入香港聯合醫院急診室搶救，醫生懷疑老翁心臟病發，曾為他進行心外壓，但情況並未好轉，搶救1小時後宣告不治。 世衛認證陸製疫苗 指日可待 中國疫苗援助 69國受惠 (中時 ) #接種 #老翁 #新冠疫苗 #死亡個案 #科興疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 較原訂多3成 第二批輝瑞疫苗抵港 04:102021/03/08 產業財經 港委員會稱2起死亡個案與疫苗無關 最新案例待解剖 21:062021/03/08 兩岸 韓累計11例接種後死亡 8例初判與疫苗無關 16:192021/03/08 國際 照服員姊妹蠶食鯨吞 老榮民半年遭盜70萬元 18:122021/03/08 社會 《國際社會》韓國政府幫AZ疫苗消毒 注射後死亡無關接種本身 16:322021/03/08 財經 王毅提中美3合作 台海不讓步 04:102021/03/08 全球財經 看完陳柏惟145秒高清影片 宅神嚇一跳：蘇貞昌都驚呆了 19:262021/03/08 政治 疫情墊高建造成本 台塑集團路州投資將以掌控成本風險為首要原則 09:082021/03/08 財經 329檔期 創意家端五大案 04:102021/03/08 證券．權證 11.7萬劑AZ疫苗多少錢買的 陳時中推給保密協定 14:552021/03/08 生活 1人死亡1人爆肺栓塞 奧地利暫停接種一批AZ疫苗 09:072021/03/08 國際 兩岸熱門新聞 你是O或A？最新研究：血型影響新冠病毒感染重症率有驚人差距 - 兩岸 北京軍費擴增 智庫專家警示陸或被迫發動台海戰爭 - 政經 陸全國政協台籍委員建議：「台獨分子清單」範圍應該廣泛 可制訂《涉台國安法》 - 兩岸 陸經濟自立自強或走國際化 習李不同調 - 兩岸 - 旺報 德媒：大陸疫苗在歐洲比想像中的更受歡迎 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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