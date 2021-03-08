香港9日內再傳出第三起疑似接種科興疫苗後死亡的個案。一名71歲老翁3日到香港私家診所接種科興疫苗，其後感到不適，8日在香港聯合醫院離世，是首例在私家診所接種新冠疫苗後的死亡個案。

據港媒報導，該名老翁平時健康狀況佳，在接種疫苗後，時隔4日，7日睡後昏迷不醒，8日凌晨時分，由妻子召救護車送入香港聯合醫院急診室搶救，醫生懷疑老翁心臟病發，曾為他進行心外壓，但情況並未好轉，搶救1小時後宣告不治。

(中時 )