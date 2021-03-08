塞爾維亞現任職業男網世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）在今年澳洲網球公開賽生涯第9度封王後，世界排名積分持續穩居榜首，在今天更新的世界排名確定生涯累積311周世界第1，超越瑞士天王費德勒的310週，成為ATP排名制度推行48年來，男單世界第1在位最多周數紀錄。

從2011年7月4日第一次登上世界球王寶座，喬柯維奇也歷經了數次排名變動，生涯共有5個時段待在世界第1，陸續是2011年7月4日到2012年7月8日53周、2012年12月5日到2013年10月6日48周、2014年7月7日到2016年11月6日122周、2018年11月5日到2019年11月3日52周、2020年2月3日到現在36周。

喬柯維奇曾因手肘傷勢在2018年5月21日最低掉到世界第22，並在該年11月5日重返世界第1，2019年底再度讓出球王寶座，從去年2月3日要回位子後一直穩坐到現在，要不是去年春季起全球體育賽事受到新冠肺炎疫情影響，ATP世界排名計算暫時凍結，喬帥應該能更快締造紀錄。

既然達成一個里程碑，喬帥透露接下來會減少參賽行程，好讓自己維持在最佳狀態來爭取更多四大賽單打冠軍，他並說：「我會把今年和去年賽季或是之前其他賽季的行程表對照，來做點修改。」喬柯維奇表示，「我也跟大家解釋過我的理由，家庭是影響我賽程安排最大原因，我看到全世界因為新冠肺炎疫情有很多規矩、規章及限制，使得我無法帶家人一起出去比賽，這對我來說是很大的困擾。」

(中時 )