日本媒體今（8）日報導，聖地牙哥教士隊球季開幕戰先發投手將由達比修有擔任，時間是美國時間4月1日，將在主場迎戰來訪的亞歷桑納響尾蛇隊。這是他繼2017年之後第2次擔當此重任，當時他是在德州遊騎兵隊。並於同年球季中被交易至道奇隊，2018年再轉戰小熊隊，去年投出8勝3敗、自責分率2.01佳績，並列大聯盟「勝投王」，年底被交易到教士隊。

今天是達比修有熱身賽初登板，對手是堪薩斯皇家隊，1局上達比修有先面對開路先鋒梅瑞菲德（Whit Merrifield），他是2018、19年的「安王」，結果達比修有用一顆很有威力的曲球，讓他揮棒落空三振出局。

2人出局後皇家隊攻佔一壘，輪到第4棒索勒（Jorge Soler）打擊，他是2019年的「全壘打王」（48轟），達比修有不慌不慌投出一顆快速指叉球，索勒眼睜睜看著球進入好球帶，來不及揮棒而被三振。

場邊的觀眾大聲為達比修有歡呼，賽後他卻表示：「我只是按照自己的節奏投球，不會受到周遭環境的影響。」達比修有大概有11、12種球路，今天他用了其中的7種。他說，有些投手會很在意先搶下好球數，第1球盡量投好球，他則會投當天最喜歡的球路，也就是狀況最佳的球種。

若按照投1休4的節奏，4月1日球季開幕戰剛好輪到達比修有先發，第2天則由從坦帕灣光芒隊交易來的前「賽揚獎」左投史奈爾（Blake Snell）登板，很符合教士隊球團的盤算。今年也是達比修有轉戰大聯盟的第10個球季，即使下半季將滿35歲，他仍認為目前是生涯最好的時刻，即使轉換到教士隊這個全新的環境也沒有問題。

(中時 )