又吃「慶記」 桃園惡煞開30槍砸店砸車 黑幫尋仇影片曝光（翻攝 黃敬平臉書）

又是「慶記」 桃園惡煞開30幾槍砸店砸車 店內出現多處明顯彈孔（翻攝 黃敬平臉書粉專）

桃園傳出開槍尋仇案件，歹徒在6日深夜到平鎮一處KTV店連開30幾槍，砸毀7輛車後逃逸。附近一處養生館，前一天5日晚間，也發生了砸車砸店事件。桃園縣議員黃敬平，在臉書爆料疑似黑幫爭地盤連續暴力事件，並且公布砸車影片及槍擊照片。平鎮警方事後逮捕有幫派背景的21歲鍾姓男子，並起出作案槍枝，桃檢於晚間聲請羈押。

黃敬平昨（7）日深夜在臉書粉專中以「平鎮竟發生『慶記』槍擊案件！」為題，揭露接獲友人及民眾陳情，指桃園市平鎮區雙連坡雙福路二段，接近中央大學附近的中壢區交界處，一間卡拉OK小吃店昨(6)日深夜遭歹徒持槍開了30多槍、擊毀7輛車。經向平鎮分局查證，警方表示，初步掌握歹徒犯案開了8-9槍，流彈波及店門口3輛車，歹徒分乘3輛車逃逸，研判犯案不只一人，警告意味濃厚，不排除幫派尋仇可能。

經桃園市政府警察局平鎮分局專案小組全力查緝，8日上午逮捕21歲鍾姓男子，並查扣改造手槍1支、彈殼數顆，於詢問後移送桃檢偵辦。經檢察官偵訊後，認為鍾姓被告因涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法妨害自由、毀損等罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押，全案由專案小組繼續查證中，積極打擊黑幫氣焰。

(中時新聞網)