一名女網友小貞（化名）2018年1月間在臉書結識一名男網友阿漢（化名），2人在line聊天時，跟對方透露她劈腿在當兵的男友，沒想到卻被阿漢竟以此威脅發生性關係，且在10分鐘硬上她2次，床戰完還被嫌像「死魚」，並強索2萬元，小貞不甘遭威脅人財兩失，憤而報警此案曝光。阿漢最終被高等法院依強制性交罪判刑3年2月，依恐嚇取財罪部分判刑6月。

「據ETtoday新聞雲」報導，小貞在法院審理時表示，她之所以在line告知阿漢劈腿當兵男友，主要是想讓對方打退堂鼓，隨即將他封鎖，不料阿漢心生不滿，隔天分飾二角，偽裝成一名女子傳送劈腿對話截圖給小貞，表示可能會出現在爆料公社、學校社團，小貞驚見陌生女子握有自己的證據，遂解除阿漢封鎖，打電話質問為何對話外流，阿漢竟以此威脅發生關係，否則告知男友劈腿。

小妍還提到，由於劈腿的對象已有女友，且是當兵男友的好友，深怕劈腿情事被揭露，對她來說是一大傷害，於是赴約，不料見面10分鐘內，卻被阿漢破上二次，還被嫌像「死魚」，遭恐嚇匯給他2萬元。

阿漢卻在庭上否認犯行，辯稱雙方協議好要發生關係，是小貞不希望劈腿情事外流，才匯給女他2萬元封口費，希望雙方不要再有聯絡。

一審桃園地院勘驗相關事證後，依強制性交罪、恐嚇取財罪，將阿漢判刑5年，案經上訴，高等法院認為，阿漢坦承部分犯行，且賠償小貞，強制性交罪部分改判3年2月，依恐嚇取財罪部分判刑6月，得易科罰金18萬元，強制性交罪可上訴。

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(中時新聞網)