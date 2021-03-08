MOSFET廠力士科技（4923）今日公布2021年2月合併營收6,533萬元、年增117.7％，累計2021年前兩月合併營收為1.55億元，相較2020年同期成長142.3％，主要受惠於旗下兩大MOSFET、Wafer主要業務保持良好的銷售業績成長表現所致。

力士表示，2月營收雖適逢農曆春節工作天數較少，使得單月營收較上月表現減緩，但受惠於筆電、智慧型手機客戶等對於公司旗下MOSFET產品的需求大幅增加，尤其是在晶片代工產能供應吃緊加劇下，客戶對於力士MOSFET產品的需求更是強勁。

力士進一步表示，目前整體晶圓代工仍持續面臨產能供貨相當吃緊的情況，加上原料與匯率價格波動之挑戰，力士除了適當反應給客戶進行調漲價格、積極與長年主要合作晶圓廠製程平台協調能進一步擴增投片產能、以及與更多封測廠的合作可能性外。

同時也積極發揮多年在MOSFET研發設計的技術能力，持續朝向晶片尺寸縮小、增強性能、降低損耗等優化產品效能、可靠性、功率密度等特性進程，有助於公司搶攻更多訂單交期長、其他客戶轉單的合作機會，並創造整體營運正面之挹注。

展望2021年第一季，力士仍對旗下兩大主要業務成長動能深具信心，由於全球疫情蔓延掀起居家辦公、遠距教學需求持續高漲，加上5G NR、WiFi 6等趨勢帶動品牌廠商開發新產品的研發腳步，不僅有助於力士既有產品之訂單的拉貨力道堆高，挹注今年整體營運有明顯大躍進的成長態勢，亦以期國際筆電大廠對於100V ETG專利系列的MOSFET新產品的需求持續加大，助力未來營運成長動能，雙雙齊步推動公司整體毛利率與獲利之精進。

(工商 )