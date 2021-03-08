日前外媒報導指出，拜登政府計畫在半導體、5G、AI及生物科技等領域，與其他盟國建立獨立的生產線，圍堵北京當局想要成為全球科技產業新標竿的野心，其中半導體生產線，可能會找上擁有先進技術的台灣、南韓，以及歐洲國家組隊。對此，北京當局上周舉行兩會，外媒針對大陸經濟發展列入7項將加強科技產業自主化，藉此對抗美國。

美國參議院本月初確認羅德島州州長雷蒙多出任拜登政府的美國商務部長，該部門川普政府時期，為處理陸美貿易戰的核心團隊。此外，川普時期也陸續把華為、海康威視、中芯國際等大陸科技產業發展上的關鍵公司列入實體清單。

原先市場預期拜登上台後會一改與北京關係，但從拜登政府提名的美國貿易代表署（USTR）戴琪、商務部長雷蒙多等言辭雖未太過尖銳，但也認為北京當局是美國的競爭對手，並提出要審視大陸科技產業發展的威脅。

據《華爾街日報》報導，大陸兩會含蓋未來5年國民經濟發展的十四五計畫（2021-2025），大陸的研發支出將以每年7%以上的速度增長，在國內生產毛額(GDP)占比將高於前1個5年。北京領導階層也宣示將加強發展晶片、人工智能(AI)和量子計算等先進技術的計劃，在與美國科技競賽中加大賭注。

學者認為，大陸十四五計畫的重點在於先進技術和創新。內容包括對2035年的願景目標，北京當局希望在「關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列」。川普政府時期加強對華為等擁有先進技術的公司進行打擊，導致關鍵零組件無法取得的情況下，北京當局試圖加強大陸先進技術與供應鏈發展自主化，與美國一較高下。

十四五計畫當中提及「國家安全和全面發展 」，其中7個戰略領域，包括AI、量子計算、積體電路、基因和生物技術研究、神經科學以及太空產業。報導還提到，北京打算建立國家實驗室並加強學術項目，用以扶持技術發展。疫苗、深海探索和語音識別也成為目標之一。

新加坡國立大學商學院高級研究員Alex Capri指出，在AI與運算等方面，讓大陸在混合戰爭與情報蒐集等獲得巨大利益，讓大陸在亞太地區的軍事能力急速擴張，太空軍事化、虛擬經濟以及數字貨幣等工程的影響力，有超過美國的表現。

研究機構International Business Strategies表示，截至2020年底，全大陸可能有69萬個5G基地台投入使用，美國只有5萬個。根據最新5年計畫提及，將把大陸5G用戶提高到50%以上，並奠定6G發展基礎。不過，美國基礎研究與研發經費，仍讓大陸相形見絀，十四五計畫指出，研發支出占GDP總體8%（230億美元），美國則是高達17%(970億美元)。

(中時新聞網)