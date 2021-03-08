根據國防部最新統計，女性官士兵占國軍比例為15.6％。其中，空軍18.4％、陸軍14.2％、海軍13.9％。2006年，國軍首度招募志願役女性士兵，2013年，國軍女性官士兵比僅7.6％，今年成長到15.6％，創史上最高，人數逾26000人。

根據國防部統計，女性軍官、士官、士兵比例分別為14.7％、16.7％、14.5％。女性上校以上占4.9％，其中有兩位少將，即政戰學院院長陳育琳少將、陸軍後勤部政戰主任辜麗都少將。

2006年，國軍首度招募女性士兵，原本只打算招募1個連，陸軍要募35人、空軍40人、聯勤25人，海軍則不打算募女兵，結果反應出奇好，預估超過2、3千人報考，最後擴編到1個營，共招募604名女兵。女性官士兵招募，第一年就已顯出破竹之勢。

女性占國軍比例原訂有8％上限，其後，一直放寬，而美國與法國女性官兵人數都超過14％。女兵招募之初受到廣泛的關注，連內衣代金1年僅700元，都引發朝野立委關切，齊聲替女兵請命，以免「內衣穿不好影響國軍戰力」。

唯女性官兵雖占15.6％，若依國軍將官員額逾300人比例分配，至少得有45位女將軍，甚至升1位女上將，目前僅有2位女少將，佔將官比不到1％，而建軍迄今，從未出過女性中將或上將。軍方官員說，女性官兵大量從軍是近10多年，且多是士官或士兵，而陸海空官校正期生，升少將至少要24年，因此，女性在作戰部隊歷練並升到將軍，恐還要很長時間。

(中時 )