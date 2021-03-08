聯強（2347）8日公布2月營收224億元，相較2020年同期成長15％，累計1～2月營收537億元，年增達30％，並創同期歷史次高紀錄。由於市場熱度不減，聯強樂觀預估第一季營運將淡季不淡，可望挑戰同期新高。

聯強表示，一、二月延續2020年第四季的走勢，宅經濟、遠距工作/教學等防疫相關的市場需求仍然相當暢旺，電競/遊戲機、平板、視訊、雲端等產品銷售持續大幅成長，帶動消費性電子商品2月營收大幅年成長80％、IC元件年增 30％，累計前兩個月消費性電子商品營收也有56％的成長。

聯強通訊產品則受惠於5G手機換機潮，帶動前兩個月該產品類別的營收年成長21％。IC元件也因為工廠過年不停工、積極備貨生產，營收大幅增長71％，並創同期歷史新高。

從各區域市場來看，聯強表示，海外各市場的前兩個月營收都同步成長，其中，大陸走出疫情陰霾，營收大幅成長36％，紐澳延續2020年連四季創歷史新高的氣勢，今年一、二月再創同期新高，年成長15％。

聯強累計前兩個月的合併總營收537億元中，資訊產品累計營收286億元，年成長12％，占總營收比重為52％。通訊產品前兩個月累計營收30億元，較去年同期成長21％，占總營收的比重為6％。消費性電子產品累計營收57億元，年增56％，佔總營收的比重為11％。IC元件累計營收164億元，則大幅成長71％，佔總營收的比重為31％。

(工商 )