IC設計廠沛亨半導體（6291）公告通過經會計師查核之2020年度財務報告：營業收入約1.83億元，相較2019年成長約19.48％。結算2020年稅後淨利約2仟萬元；每股盈餘為0.74元，擺脫自2008年起的連年虧損，每股淨值拉回5元以上。

沛亨表示，為類比IC產業第一家進駐新竹科學園區的領導廠商，至今已成立超過20年，在電源管理IC領域有相當深厚基礎；惟近十餘年來類比IC產業在國內外呈百家爭鳴之趨，尤其近幾年在海峽對岸傾全力發展IC設計產業，不論在資金面、技術面、人才面，都投入大量資源扶植，導致台系類比IC公司發展受限，因而沛亨過去營運表現不佳。

沛亨指出，2018年沛亨加入振曜集團後，由董事長林志茂領軍並重新布局，以更靈活的策略與彈性化之運作，逐步調整沛亨體質並強化執行力，至2020年轉型成功，績效亮眼。

2020年沛亨之營收動能主要有兩個因素：其一是中美貿易戰轉單效益；另一個為公司在日本市場長期耕耘，屢獲日本大客戶信賴，近幾年因成立日本子公司，更貼近市場並取得新產品被大廠第一波採用的認證與導入。2020年美日市場業績增溫，受惠於疫情概念之網通、NB等相關應用電源管理IC之需求強勁，使沛亨營運不受疫情威脅，業績反而逆勢上揚。

沛亨表示，2020年除了營收成長，毛利及獲利皆較去年同期大幅成長，2020年產品組合優化，在美日市場出貨力道增強下，毛利率突破31％，相較去年同期之20％大幅躍進；在成本撙節政策同步啟動下，2020年繳出獲利超過2仟萬元的成績，一掃過去多年虧損陰霾，正式邁入獲利良性循環，淨利率達11％。

未來沛亨仍將持續深耕重點客戶，並朝多角化經營，除了原有的電源IC事業部，也搭配集團發展策略，逐步朝生醫等未來新興應用領域之電子產品發展，期望能開拓新產品線、強化成長動能。

展望2021年，本公司續持正向看法，雖部份客戶受新冠肺炎疫情及上游晶圓廠產能吃緊影響致交期略拉長，惟在中美貿易戰仍將持續及疫情逐漸受到控制之下，整體訂單能見度依舊強勁，預期未來可延續此營運動能而持續有穩定獲利。

(工商 )