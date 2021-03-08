女星王思佳和從事貿易工作的老公Joe結婚5年，婚後感情甜蜜穩定，今（8日）她開心報喜：「2021全新身份，Mom to be！」宣布即將當媽。

王思佳結婚後一直就有計畫生小孩，還為此吃中藥調身體，還曾透露找過包生子名醫，喝了她史上喝過最苦的藥，雖然之前都沒消息，但她也順其自然，如今傳出喜訊，看得出夫妻倆相當開心，圈內好友拐拐、斯亞、愷愷等人也紛紛留言恭喜他們。

王思佳曬出被老公捧肚子的照片，宣布要當媽了。（圖／翻攝自IG）

王思佳被老公捧著肚子，看起來相當甜蜜。（圖／翻攝自IG）

王思佳2016年和嫁給圈外人老公，Joe是美籍華人富二代，當時他用2.5克拉鑽戒向王思佳求婚，結婚時則送上環狀小碎鑽戒，在W Hotel席開30桌，算一算光婚禮就花了200萬，因此王思佳被認為嫁入了豪門。

而王思佳曾發文表示，被許多網友問「如何嫁豪門？」她則認為如果自己不是熱門，「起碼也要像我一樣是個冷門，如果什麼門都不是，那真的無門」，並強調「想進什麼門，自己要先自成一門」，一席犀利殘酷的「豪門論」被網友直呼中肯。

(中時新聞網)