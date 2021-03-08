國內知名的軍武作家，也是陸軍裝備大行家的退役中校黃竣民，在完成幾本陸軍裝備的介紹書，包括《鋼鐵傳奇》 、《戰車道》、《德意志雄獅》等書以後，現在要跨領域到空軍了，他與軍事攝影家Tom H Lee合作的新書《美利堅鋼鐵雄鷹》 已出版，用精簡的文字，配合大量精美照片，介紹美國3個軍種(空軍、海軍、陸戰隊)的主要飛行器，包括的各式戰機、轟炸機與旋翼機。除此以外，黃教官也喜歡與讀者互動，舉行讀者見面會。雖然今年遇到疫情因素，但仍然調整作法，改採以分區、小規模的方式，在台中與讀者與粉絲們的座談。

上周日台中所舉辦別開生面的小型讀者見面會活動，地點選在擁有五星級美景，也是中部地區唯一一家經過認證的「晨悅」預防醫學機構內舉辦，讓各地前來參與的讀者/粉絲享受到完全截然不同地氛圍，透過最高規格的醫防措施，讓參加的來賓也順便體驗到各項預防醫學的科技，給軍事讀者與粉絲們有了截然不同的講座規格。

黃竣民教官在台中的醫學機構，舉辦出粉絲見面會，難能可貴的是，參與的讀者相當多。(林佳德/攝影)

座談期間，黃竣民針對讀者的各項提問都儘可能地滿足，雖然在當今國內出版市場急速萎縮的情況下，他依舊是極少數的軍事作者能夠持續有作品出版的作家，而且多年來深耕與讀者群良好的互動關係，會場也邀請到少數國內能夠在軍事主題上擁有著作的吳尚融、許劍虹共同出席，順便為即將出版的新書做宣傳。場內除了有軍事相關各主題的提問互動；不管是軍旅生涯的特殊經歷與際遇，到當前國防軍事動態、後備動員、軍事外交上的議題對談，以及身份別轉換後的人生規劃、後續的寫作主題與出版計畫…等，都是讀者與粉絲們關注的動態。

此外，活動期間的還有一項特殊的主題，就是黃教官的個人肖相權，在網路上遭到瘋狂濫用。或許黃教官生得帥氣，也可能他的參訪照片都很有故事，因此經常被盜用，如果盜用照片有排行榜，黃教官絕對可名列前茅。這可不是玩笑，光是去年所發現的盜用照片成立的臉書、line假帳號，保守估計就超過上千個，甚至黃教官本人，還被盜用者問候，可見其離譜的程度。因此黃教官也特別藉機做165「反詐騙」的宣導，希望國內警政單位能夠正視這一個問題。

活動最後還有贊助商及場地單位提供了很多超值的抽獎品，讓來參與的來賓們個個笑開懷。由於台中場已經是《美利堅鋼鐵雄鷹》這一本書的最後一場巡迴活動，緊接著將要在暑假檔推出的新書《鋼鐵傳奇-德國潛艦篇》，更是許多軍迷讀者期待有關於德國潛艇百年來發展的書籍，這本依舊獲得德國方面許多協助的著作，預計將在年中即可與讀者們見面，絕對值得國內軍迷與讀者們期待。黃竣民也表示國內疫情能夠更加理想，屆時希望能恢復以往可以舉辦正式的新書發表活動，邀請大家再來共襄盛舉，共同見證國內軍事出版的另一個紀錄。

(中時新聞網)